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لبنان

رسالة نصرالله: جاهزون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2024 | 01:15
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إعتبرت مصادر مطلعة ان حديث الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن ان الحزب في جهوزية واستعداد لاسوأ الاحتمالات، يهدف الى التأكيد انه لا يمكن لاسرائيل القيام بضربة مفاجئة له.
وبحسب المصادر فإنه، للمرة الأولى منذ اندلاع المعركة في جنوب لبنان، يقوم الحزب بهذا المستوى من الاستنفار والجهوزية العالية، اذ ان نسبة كبيرة من عناصره باتوا يقومون بإجراءات محددة لهم سابقا.
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وترى المصادر" ان الحزب لا يريد القيام بأي خطوات تصعيدية دائمة اذا لم تقم اسرائيل بذلك، والا كان قد استغل اغتيال بعض قيادييه ليرسم معادلات جديدة، لكنه يعمل اليوم على الحفاظ على قدر معين من التصعيد، وفي الوقت نفسه يستعد لخطوات اسرائيلية غير محسوبة".
بدورها قالت اوساط شديدة الاطلاع في "قوى الثامن من آذار": إنّ نصرالله بعث برسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أنّ "المقاومة الإسلاميّة" جاهزة للحرب، إنّ قرّر العدوّ شنّها على لبنان، معلنا أنّه يمتلك الصواريخ والمسيّرات بشكل كافٍ، وأنّ كل الأسلحة وصلته عبر سوريا، رغم استهداف الشاحنات، وأنّ لدى "حزب الله" الكادر البشريّ المطلوب، وأنّ هناك حلفاء لـ"المقاومة" في المنطقة، أبدوا إستعدادهم للتطوّع في صفوف "الحزب"، ضدّ العدوّ الإسرائيليّ.
كما أشار نصرالله وفق الاوساط، إلى أنّ "هدهد" ستُمكّن "حزب الله" من استهداف المواقع الحيويّة المهمّة في عمق إسرائيل، إنّ قرّرت مُهاجمة لبنان.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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