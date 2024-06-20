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يحاول "حزب الله" منذ فترة طويلة الانفتاح على نواب لا يتوافقون معه في الرأي بشأن القضايا والسياسات الداخلية من دون ان ينجح الى حد كبير، لكن يبدو ان الحرب القائمة ساعدت الحزب في تحقيق اهدافه.وبحسب مصادر مطلعة فإن اكثر من نائب من النواب التغييريين يتواصل مع الحزب بشكل دوري من دون ان يكون هناك اي مشروع تحالفي شامل معه، الا ان التواصل يتم مع قيادات بارزة ورفيعة في الضاحية الجنوبية.وترى المصادر ان نواب التغيير الذي يتواصلون مع الحزب لديهم موقف قريب من موقفه مما يحصل في جنوب لبنان، وهذا كان دافعا لهم لفتح باب التلاقي بالرغم من استمرار الخلافات الكبرى في الملفات الداخلية.