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لبنان

تأجيل فصل آلان عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2024 | 01:45
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لا يزال الخلاف الداخلي في "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" مستمراً، لكن رئيس "التيار" جبران باسيل جمّد عمليات الفصل بسبب الضجة الكبيرة التي طالته والازمة الداخلية التي وجد نفسه فيها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل ارجأ عملية فصل النائب الان عون، لكنه ليس في وارد التراجع عن هذا القرار، وبالرغم من ان عون ابتعد عن الاطلالات الاعلامية الا انه لم يهادن باسيل بالمعنى الفعلي للكلمة.
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وترى المصادر ان باسيل ينتظر لحظة سياسية مناسبة ليتخذ قرار فصل عون واخراجه من "التيار"، اذ انه لا يريد حصول ضجة واستقالات حزبية ونيابية من "لبنان القوي" في حال قيامه بهذه الخطوة الخطيرة، خصوصا وأن عون يتمتع بحيثية شعبية لا يستهان بها وبتضامن عدد كبير من النواب.




المصدر: لبنان 24

لبنان

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