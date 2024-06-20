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لبنان

تصادم 4 سيارات على جسر الكولا

Lebanon 24
20-06-2024 | 01:42
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أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين ٤ سيارات على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.
 
وأشارت الى أن "الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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تصادم

سيارات

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