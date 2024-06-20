هذا ما يحضر له "نائب سابق"

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يسعى أحد النواب السابقين لتحضير نفسه "إنتخابياً" خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إرساء تحالف مع فريق سياسي خسر الانتخابات النيابية في منطقة الشوف - عاليه.وبحسب المصادر، فإنّ هذا النائب السابق ينشط حالياً على الصعيد الخدماتي ولكن "بشكلٍ محدود"، بينما الحراك الإنتخابي على أشده باعتبار أن لدى هذه الشخصية "رصيدا مضمونا" من الأصوات يمكن استغلاله للوصول إلى مجلس النواب بـ"رياحة تامة".