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لبنان

النائب "يشطح" والقيادة منزعجة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2024 | 03:15
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عبّرت أوساط حزب مسيحي عن استيائها من المواقف التي يعبّر عنها نائب في التكتل، واصفةً إياه بأنّه "يشطح أكتر من اللزوم ومواقفه لا تثير تفاعلاً ايجابياً من قبل شارع الحزب بل العكس".
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المصدر: لبنان 24
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