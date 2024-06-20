النائب "يشطح" والقيادة منزعجة

عبّرت أوساط حزب مسيحي عن استيائها من المواقف التي يعبّر عنها نائب في التكتل، واصفةً إياه بأنّه "يشطح أكتر من اللزوم ومواقفه لا تثير تفاعلاً ايجابياً من قبل شارع الحزب بل العكس".

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