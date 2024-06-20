درغام: الاسرائيلي مأزوم داخليا ولا لربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب في غزة

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "المبعوث الأميركي هوكستين شدد على ضبط الأمور في جنوب لبنان وعدم تدحرجها الى حرب واسعة"، مؤكدا خلال مقابلة عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "أحدا لا يريد الحرب الشاملة ولكن الأمور غير مضبوطة في ظل زيادة الاعتداءات الاسرائيلية ما يجبر حزب الله على الرد ويمكن في أي لحظة أن تتدحرج الى حرب واسعة".

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وقال: "إن الاسرائيلي مأزوم داخليا وفشل في تسجيل النصر الفعلي في غزة، لذلك هناك خوف من اللجوء الى توسيع الحرب على لبنان".

وفي ما يتعلق بموقف التيار الوطني الحر، أكد درغام أن "موقف التيار واضح لجهة أن يكون لبنان في موقع الدفاع عن أراضيه وردع الاعتداءات الاسرائيلية"، وقال: "لكن اليوم الجبهة مفتوحة ويسقط شهداء للحزب والوقت ليس لانتقاد بعضنا، ويجب أن يكون من مهام أول حكومة تتألف مناقشة الاستراتجية الدفاعية وقرار الحرب والسلم".

تابع: "نحن نقوم بحراك داخلي مع بعض الكتل النيابية في محاولة لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في غزة".



أما في ما يتعلق بموقف القوات اللبنانية، فشدد على "ضرورة أخد موقف بالنزول الى المجلس النيابي والمشاركة في الحوار على أن لا يكون عرفا ولا شرطا ولكن من أجل تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور".