تحذير عاجل من وزارة البيئة: هذا ما تشير إليه التوقعات في الأيام المقبلة

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كما دعت الوزارة في بيان، البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية: "لمراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب". كشفت وزارة البيئة أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق البقاع الغربي وراشيا وعكار"، لذلك، دعت الوزارة الجميع إلى "توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي".كما دعت الوزارة في بيان، البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية: "لمراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب".

ولفتت إلى أن "مساهمة الجميع في هذا الأمر أساسية للحفاظ على سلامة البيئة ومنع انتشار الحرائق".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط الآتي: : https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/



او الإطلاع على منصة مختبر الحرائق عبر الرابط الآتي: : https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger والتبليغ فوراً عن أي حريق على الرقم ١٢٥. (mtv)