الحرارة إلى مزيد من الارتفاع.. وتحذير للمواطنين!

يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خاصة في المناطق الداخلية بحدود ٩ درجات.



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الطقس المتوقع في لبنان: وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية كذلك عدم ترك الاطفال و المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة و التي تبقى مرتفعة نسبيًا خاصة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر، ويتشكّل الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر وانخفاضها على الجبال وفي الداخل و تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد و يستمر تشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيًا، ودون تعديل يذكر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و انخفاضها في الداخل و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .