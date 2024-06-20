28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"داعش لبنان".. خطر جدي أم حادث عابر؟
بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
|
Lebanon 24
20-06-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الشمال إلى الجنوب حركة أمنية لا تتوقف على كافة الأصعدة.. تحقيقات ومتابعات تنصب على ملف "عناصر داعش" الذي لمع نجمه بعد هجوم السفارة الأميركية الأخير في عوكر، عقب رصد كتابات تعود إلى التنظيم الإرهابي على أحد الأسلحة.
Advertisement
هذا الملف الذي فُتح من جديد على مصراعيه، لم يحركه حدث السفارة الأميركية ، إنّما يعود إلى أشهر عديدة إلى الوراء، تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجموعات وعناصر، إما ينتمون إلى التنظيم، أو تأثروا بالدعوة "الجهادية" التي خفّ وهجها في لبنان بعد معركة "فجر الجرود"، حيث خاض خلالها الجيش معارك حاسمة أنهت وجود "داعش" على السلسلة الشرقية، مقابل الحدود السورية مع لبنان.
وحسب ما اشار مصدر أمني متابع لـ"لبنان24" فان العمليات الأمنية بهذا الخصوص لم تتوقف، إذ إنّ سلسلة من التوقيفات تمكنت الجهات الأمنية من تنفيذها سواء على صعيد ملاحقات فردية أو جماعية.
البيئة اللبنانية الحاضنة
ويشير المصدر إلى أنّه وعلى الرغم من انتهاء "داعش" كتمركز ووجود أساسي على الحدود الشمالية للبنان مع سوريا، إلا أن الفكر لا يزال موجودًا خاصةً بين الشباب الذين يتم الإيقاع بهم.
ويلفت المصدر إلى أن جملة التحقيقات التي تقودها الجهات الأمنية توصلت إلى أن السبب الأول الذي يدفع بالموقوفين إلى الإنخراط بصفوف التنظيم هي الأزمة الإقتصادية، حيث اضطر ما يقارب الـ85% منهم إلى قبول العروض على اعتبار أنهم بحاجة إلى أموال، أما نسبة 15% المتبقية فتتوزع بين الانخراط الإجباري بسبب البيئة التي يعيشون بينها، أو بسبب المعتقد الديني.
ومن هنا يحذّر المصدر الأمني من خطورة فورة هذه الجماعات، إذ إنّ لبنان في المرحلة الحالية يعتبر من البيئات الحاضنة التي من شأنها أن تستقطب هكذا أفكار، حيث أن اللعب على الوتر الإقتصادي، وتحديدًا تأمين المعيشة من خلال تحويل الأموال، سيساهم بتعزيز انخراط الشباب بغض النظر عن معتقدهم الديني أم لا.
تسويق خاطئ
على صعيد آخر استغربت مصادر قضائية عملية تسويق الحالة الداعشية في لبنان، إذ أكّد مصدر قضائي متابع لأحد الملفات التي انطوت تحت اسم "توقيف مجموعة تابعة لداعش" أنه ليس ضروريا ان تكون كل الملفات مرتبطة بالمجموعة الإرهابية، إذ إنّ أغلب الأفراد الذي اتُهموا بجرائم سرقة في منطقة معينة وُجدت، وللصدفة، بعض الفيديوهات لتنظيم داعش على هواتفهم، حيث سرّبت المعلومات وتم اتهام المجموعة بالارهاب، ومن دون الغوص بالتحقيقات انتشر الخبر إعلاميًا، خاصة وأن لا صلة للمجموعة بداعش على الرغم من تأثر هؤلاء بفكر التنظيم.
ويلفت المصدر القضائي لـ"لبنان24" إلى أنّ حراك بعض المجموعات في الجنوب والتي تقاتل إلى جانب "حزب الله" فتح الباب أمام العدد الأكبر من المتأثرين بفكر التنظيم إلى شراء الأسلحة من جديد، خاصة وأن السوق "ماشية وفلتانة"، حسب المصدر، محذرًا من أن التحجج بحرب غزة، والتي أعطت للمجموعات جنوبًا فرصة حمل السلاح، قد يطلق العنان لمجموعات أخرى نائمة قد تعكّر صفو الموسم الصيفي المتأثر أصلا بالحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية.
الملاحقات مستمرة
وعلى صعيد الملاحقات، يؤكّد المصدر الأمني لـ"لبنان24" أن البيئة الخصبة التي أثّرت على انخراط الشباب سواء لناحية السلاح المتفلت أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضعف الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي، دفع بالقوى الأمنية إلى تعزيز عملياتها سواء في المناطق الشمالية أو حتى في الجنوب، إذ يشير إلى أن الأمر لا يزال تحت السيطرة، وذلك لسبب أن ظهور داعش بالشكل الذي كان عليه صعب نسبيا، ف"البيئة الحاضنة"بشكل عام قد اتخذت عبَرًا من التجارب السابقة، وهذا ما قد يضعها أمام اتخاذ قرارات مصيرية، أهمها البقاء تحت كنف الدولة.
ومع تراجع هذا الاحتضان، لا تزال المجموعات التي تروّج لداعش تلاقي صعوبة بالبقاء ضمن مركزية معينة، والأمر حاليًا يقتصر على التواصل الإلكتروني مع عناصرها، وتزويدهم بالمال لشراء السلاح، وحتى تحليل السرقة، وذلك ضمن فتاوى مضللة اعتبرها المصدر الأمني فرصة تمكنت القوى الأمنية من خلالها من إلقاء القبض على عناصر غير مدرّبة ولا تشكّل خطورة، إنما تابعة لداعش.
ويسرد المصدر إلى أنّه على سبيل المثال، تمكن الجيش من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أكثر من 5 أشخاص بتهم السرقة والاحتيال، وبعد التحقيق تبين أن بعض الأشخاص على صلة بتنظيم داعش، إنّما لم يصلوا بعد إلى مرحلة التهديد الجدي، وقد تبين لاحقًا، بأنّ هؤلاء لجأوا إلى السرقة لتمويل تسليحهم، وهي فتوى كان قد أطلقها التنظيم إبّان السيطرة على مناطق واسعة من سوريا والعراق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
07:12 | 2024-06-19
19/06/2024 07:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
10:43 | 2024-06-19
19/06/2024 10:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
16:15 | 2024-06-19
19/06/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
15:22 | 2024-06-19
19/06/2024 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
14:15 | 2024-06-19
19/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-06-20
مبادرات لتخفيف آثار الحرب على أطفال لبنان: باص الفن والسلام يجول جنوبًا
06:53 | 2024-06-20
بوشيكيان: الإبداع اللبناني في الصناعة والابتكار عالمي الطابع والانتشار
06:40 | 2024-06-20
جلسة للجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الاولمبي
06:36 | 2024-06-20
الولايات المتحدة تحذّر لبنان: سندعم إسرائيل في هذه الحالة
06:35 | 2024-06-20
المكاري عرض وسفير الصين لسبل التعاون
06:30 | 2024-06-20
شهيد في حومين الفوقا... هذه هويّته
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24