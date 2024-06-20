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لبنان

باسيل في عكار في هذا الموعد

Lebanon 24
20-06-2024 | 04:15
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في اطار الجولات التي يقوم بها على القرى اللبنانية، يحط رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل نهاية الاسبوع المقبل في قرى عكار، حيث ستكون له جولة، هي الثانية في المنطقة، يلتقي في خلالها القيادات الاسلامية وتحديداً العلوية  كما ستكون له كلمة في عشاء سيقام على شرفه مساء السبت.
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واعتبرت المصادر ان زيارة باسيل لعكار تندرج في اطار شد العصب "العوني" عقب الخلافات التي خرجت الى العلن بين القيادات والنواب وفي مسعى لاستمالة الصوت العلوي في هذه المنطقة، وفق مصدر متابع.
 

لبنان

خاص

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