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لبنان

دورية للأمن العام في الزهراني.. واقفال محال بالشمع الأحمر

Lebanon 24
20-06-2024 | 04:17
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انطلقت صباح اليوم دورية من الأمن العام من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبة الجنوب، وجالت على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون وبالنتيجة تم اقفال محلات عدد ٣  مخصصين لبيع و صيانة المولدات الكهربائية في محلة المصيلح جانب محطة جواد فقيه  يديرهم أحد السوريين  بطريقة  غير شرعية بالشمع الاحمر بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ماهر الزين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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