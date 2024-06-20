حاول ممارسة هواية السباحة في بحر الميناء... وهذا ما حصل!

فقد المدعو "ح.ر" أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء - طرابلس صباح اليوم الخميس، وقد توجهت وحدة الانقاذ البحري والدفاع المدني الى المكان والعمل جار في البحث عنه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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