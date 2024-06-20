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لبنان

بعدما حذّر قبرص... وزير إسرائيليّ يردّ على نصرالله ماذا قال؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 05:07
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بعدما وجّه الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله، تحذيراً إلى قبرص، لاستضافتها تدريبات وقواعد إسرائيلية، قال وزير الخارجية الإسرائيليّة يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" إنّ "الصواريخ الإيرانية تُهدّد الدول الأوروبية والعالم الحر بأكمله".
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وأضاف كاتس: "يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان".
 
 
 

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