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لبنان

في أفقا... أهانوا سياحاً أجانب وضربوهم!

Lebanon 24
20-06-2024 | 05:34
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اعلنت بلدية افقا في قضاء جبيل في بيان، ادانتها ورفضها بشدة "التعديات المتكررة التي يتعرض لها السياح الذين يقصدون المعالم السياحية في البلدة لاسيما الشلال والبركة الزرقاء من قبل بعض الاشخاص الذين لا يمثلون الا انفسهم والذين يسعون الى فرض واقع مخالف لطبيعة البلدة".
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واعتبرت "هذه التصرفات المشينة والاساليب غير الانسانية والهمجية لا تدل إلا على الجهل واللاوعي، ولا تمت للقيم والمبادىء والاخلاق الانسانية بشيء وهي اعمال مدانة جملة وتفصيلاً ولا تعبر إلا عن دناءة مرتكبيها".

اضاف البيان : "إنطلاقاً من حرصنا على تعزيز السياحة والتنمية في جرد جبيل وعلى ان يتمتع السياح بالامن والراحة، لذلك تستنكر البلدية ما تعرض له السياح الاجانب بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ من إهانة وضرب وتتوجه الى كافة المراجع المختصة لا سيما وزارة السياحة وزارة الثقافة ووزارة الطاقة والمياه، وتعتبر هذا البيان بمثابة إخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للإيعاز الى جميع القوى الامنية والعسكرية القيام بما يلزم لعدم السماح للمرتكبين والمخلين بالامن والنظام بالتواجد في هذه الاماكن تحت اي ذريعة واي عذر، وذلك للحفاظ على الطابع السياحي العام للبلدة وعدم استغلال البعض لهذه الاماكن لمصلحة خاصة وفرض رسوم وخوات بدون اي وجه حق".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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