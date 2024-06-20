العريضي من عين التينة: لم نتوصّل إلى نتائج إيجابيّة كما كنّا نتوقّع

اشار الوزير السابق غازي العريضي إلى أنه لم يتم التوصّل إلى نتائج إيجابيّة كما كان متوقعاً، وأضاف: "لكنّنا لن نتوقّف حتّى الوصول إلى النتيجة المرجوّة".

وفي كلمة له بعد لقاء وفد من اللقاء الديمقراطي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، قال العريضي: "عندما يقول برّي بوضوح إنّه لا يذهب بقطيعة مع أي فريق وإنّ ما ينطبق على "الثنائي" ينطبق على الجميع، فهذا الأمر بحدّ ذاته موقف واضح وهو أنّه لا يريد أن يفرض شيئاً".

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وأضاف: "إذا كانت ثمّة عقدة لدى أي فريق آخر فسنستمرّ بالتواصل مع الجميع من أجل الوصول إلى الهدف المنشود".