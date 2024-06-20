كان يُمارس هواية السباحة... الشاب حمادة مفقود منذ الأمس

فُقِدَ الشاب حمادة ديلاتي، أثناء مُمارسته هواية السباحة، يوم أمس، في بحر الميناء في طرابلس.

ولم تنجح وحدة الإنقاذ البحريّ والدفاع المدنيّ، بالعثور على ديلاتي، فيما لا تزال عمليّات البحث مستمرّة.