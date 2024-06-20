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لبنان

كان يُمارس هواية السباحة... الشاب حمادة مفقود منذ الأمس

Lebanon 24
20-06-2024 | 05:44
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فُقِدَ الشاب حمادة ديلاتي، أثناء مُمارسته هواية السباحة، يوم أمس، في بحر الميناء في طرابلس.
 
 
ولم تنجح وحدة الإنقاذ البحريّ والدفاع المدنيّ، بالعثور على ديلاتي، فيما لا تزال عمليّات البحث مستمرّة.
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