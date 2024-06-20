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لبنان

حادث سير مروّع... وإصابة أحد الجرحى خطيرة

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:15
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أُصيب 3 أشخاص، في حادث سير مروّع بين سيارتين، وقع على طريق عام بطرام - عابا في الكورة.
 
وعلم أنّ إصابة أحد الجرحى خطيرة.
 
 
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