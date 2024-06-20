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لبنان

بعدما هدّد قبرص.. كيف ردّ الإتّحاد الأوروبيّ على نصرالله؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:20
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قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن "قبرص عضو في الاتحاد، وأي تهديد لها سيكون لكل الأعضاء". 
 
وجاء تعليق المتحدث الأوروبي رداً على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي قال في خطابه أمس: "لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية، لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".
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وتابع المتحدث الأوروبي في حديث لـ"العربية" قائلاً: "نعمل على وضع خطة لدعم الجيش اللبناني". 
 
وأضاف: "الجيش يضطلع بدور أساسي مع اليونيفل لاحتواء الوضع جنوب لبنان". 

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