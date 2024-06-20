الحاج حسن: مقاومتنا شديدة بحجم صلابتنا ولن نتوانى عن الدفاع عن ارضنا

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كلام الحاج حسن جاء خلال إلقائه كلمة في الذكرى السنوية الـ 43 لاستشهاد الدكتور مصطفى شمران التي نظمتها بلدية الغبيري في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني وفاعليات، وقال:" نرفع للشهيد شمران هذه الانتصارات التي حلم يوما بها وكتب لها وعمل عليها في قافله العشق المحمدي مع المؤسس الامام موسى الصدر". أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن أن "موقفنا في حركة امل واضح كالشمس وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري وما يزال الى حوار بين الافرقاء اللبنانيين حتى قبل الفراغ الرئاسي حيث اطلق دولة الرئيس النداء الى الحوار والتلاقي في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية نحتاجه جميعا ومع هذا الانتخاب ننطلق الى باقي الاستحقاقات الدستورية نحو مشهد وطني نحتاجه صلبا في مواجهة ازماتنا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية ومواجة عدو الوطن والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة".كلام الحاج حسن جاء خلال إلقائه كلمة في الذكرى السنوية الـ 43 لاستشهاد الدكتور مصطفى شمران التي نظمتها بلدية الغبيري في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني وفاعليات، وقال:" نرفع للشهيد شمران هذه الانتصارات التي حلم يوما بها وكتب لها وعمل عليها في قافله العشق المحمدي مع المؤسس الامام موسى الصدر".

وقال:" في ذكرى الشهيد شمران نعيش لحظة مفصلية من الصراع مع العدو الاسرائيلي هذا الشر المطلق الذي يمثل البربرية والهمجية والعدوانية المطلقة على البشرية بأسرها. هذا العدو الذي خبرناه وخبرنا منذ سنوات خلت وانتصرنا عليه ببأسنا وعزيمتنا يوم كنا ضعفاء واليوم سنكسر عدوانيته بإذن الله لاننا اقوياء واصحاب حق.اننا نؤكد للمرة الالف ان عدوانية اسرائيل لا تعرف قوانين ولا اعراف ومقاومتنا شديدة بحجم صلابتنا ولن نتوانى عن الدفاع عن ارضنا واهلنا مهما كانت التضحيات. ان العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقة روحية اخوية مطلقة متحررة من اي قيد وسنحافظ عليها لما فيه خير شعبينا وبلدينا ولكل من يأتي متحدثا عن جبهة الجنوب نقول اننا اصحاب حق ندافع عن ارضنا وعرضنا وكرامتنا بكل ما نملك وسنبقى ندافع طالما هناك اعتداءات اسرائيلية".