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لبنان

"الخارجية": التواصل والتشاور مع قبرص قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:29
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان اللآتي: 

يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجدداً ان العلاقات اللبنانية - القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي وان التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة  ودائمة على اعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة.
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