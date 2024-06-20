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لبنان
"الخارجية": التواصل والتشاور مع قبرص قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة
Lebanon 24
20-06-2024
|
06:29
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان اللآتي:
يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجدداً ان العلاقات اللبنانية - القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي وان التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة على اعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة.
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