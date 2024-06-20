شهيد في حومين الفوقا... هذه هويّته

أفادت معلومات لـ"لبنان 24"، عن استشهاد نجل الشيخ محمد جمعة، بعدما استُهدفت سيارته في بلدة حومين الفوقا.

وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها، لمعرفة ملابسات الحادثة.