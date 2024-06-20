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لبنان

شهيد في حومين الفوقا... هذه هويّته

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:30
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أفادت معلومات لـ"لبنان 24"، عن استشهاد نجل الشيخ محمد جمعة، بعدما استُهدفت سيارته في بلدة حومين الفوقا.
 
 
وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها، لمعرفة ملابسات الحادثة.
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