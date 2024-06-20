المكاري عرض وسفير الصين لسبل التعاون

استقبل وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه، سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، و عرض معه الأوضاع العامة و سبل التعاون بين البلدين.



وتأتي الزيارة إستكمالاً لزيارة الوزير المكاري للصين.

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