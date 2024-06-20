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لبنان

الولايات المتحدة تحذّر لبنان: سندعم إسرائيل في هذه الحالة

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:36
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حذّرت الولايات المتحدة لبنان، من أنها ستدعم أي هجوم إسرائيلي عليه إن لم يوقف حزب الله هجماته اليومية على شمال إسرائيل.

وجاءت التحذيرات، وفق تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، خلال رحلة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين إلى بيروت، الثلاثاء.
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وكان هوكشتاين شدد على أن إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة "أمر مُلح".

ونقلت "كان" عن المبعوث الأميركي قوله لمسؤولي لبنان، إنه "إذا لم يوقف حزب الله هجماته اليومية على شمال إسرائيل، فقد يجد نفسه هدفا لعملية إسرائيلية محدودة".

ووفقا للتقرير، أوضح هوكشتاين أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لإجبار حزب الله على التراجع عن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وإلا فإن إسرائيل يمكن أن تشن هجوما محدودا بدعم من الولايات المتحدة". (سكاي نيوز عربية) 

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