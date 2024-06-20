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لبنان

جلسة للجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الاولمبي

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:40
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عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سيمون ابي رميا.

وناقشت التقرير النهائي لملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الذي سيعلن عن مضمونه في مؤتمر صحافي للجنة الخميس المقبل.
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