جلسة للجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الاولمبي

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سيمون ابي رميا.



وناقشت التقرير النهائي لملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الذي سيعلن عن مضمونه في مؤتمر صحافي للجنة الخميس المقبل.

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