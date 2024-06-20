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لبنان

بوشيكيان: الإبداع اللبناني في الصناعة والابتكار عالمي الطابع والانتشار

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:53
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أكد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أن" الإبداع اللبناني في الصناعة والابتكار عالمي الطابع والانتشار، وقد أثبت اللبنانيون نجاحاتهم في مجالات عديدة، أبرزها التغليف القائم على الفن الراقي والذوق الرفيع والتصميم المبدع والجمال الجذّاب لاقتناء المنتج وشرائه، في ظل تحديات كبيرة بين شركات، وإمكانيات وتجهيزات، يتقدّم فيه اللبناني متّكلاً على طاقاته وموارده البشرية ".
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كلام بوشيكيان جاء خلال تهنئته شركتَي "جمیّل اخوان" على نيلها ثلاثة جوائز، و " ثري بروزؤز" اللبنانية على نيلها جائزة في المسابقة العالمیة للتغلیف "ورد ستار". 
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