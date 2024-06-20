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لبنان

وزير الدفاع عرض للاوضاع مع وزير الإقتصاد

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:55
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير الإقتصاد  في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.

 وجرى البحث في الأوضاع العامة  والتطورات على الساحة الداخلية.
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