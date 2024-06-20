وزير الدفاع عرض للاوضاع مع وزير الإقتصاد

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.وجرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات على الساحة الداخلية.