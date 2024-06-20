26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الأحرار" نبه من "تصرفات حزب الله": تعطي إسرائيل الذريعة لضرب الموسم السياحي
Lebanon 24
20-06-2024
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق عقد المجلس السياسي في حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان بعد اجتماعه الدوري، على "التهديدات المتبادلة على جانبي الحدود الجنوبية"، فاعتبر ان "إصرار "حزب الله" على ربط ما يجري على حدودنا في رفح وغزة والعراق واليمن، وأخذ لبنان واللبنانيين إلى مكان لا يريدونه بغالبيتهم، إنما يندرج في اطار قرار خارجي بأخذ الوطن رهينة خدمة لمشروع ايران العقائدي في المنطقة العربية ومن ضمنه إسقاط كيان لبنان وجعله نافذة له على المتوسط".
Advertisement
ورأى أن "المقاومة الوطنية التي يتفق عليها اللبنانيون، هي تلك التي تكون متحدة وتناضل بمشروعيتها ضد العدو المحتل في الأراضي اللبنانية المحتلة بهدف تحريرها. فيما نرى ونعيش من خارج هذا المبدأ وسط مقاومة إسلامية تتصرف وهي غير آبهة بإرادة معظم اللبنانيين وتعمل على تنفيذ أجندة إيرانية واضحة الأساليب والأهداف".
واكد الحزب رفضه "استمرار اللبناني الرازح تحت أعباء ضيقة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، متفرجا ازاء تداعيات الخطاب المتوتر والمتصاعد دون ضوابط ولا قواعد والذي طال بتحذيراته دولة قبرص، غير آبه بمستلزمات الحفاظ على صداقات لبنان الدولية ومهددا علاقاته الدبلوماسية التي كانت له السند في الأزمات الكبرى"، ونبه من ان "تصرفات "حزب الله" كما في كل مرة، أعطت وتعطي إسرائيل الذريعة الكافية لضرب الموسم السياحي، ونحذر من الأدهى، بحيث ان انزلاق "حزب الله" الوشيك وجر لبنان رغم ارادته إلى حرب واسعة، ستعطي لاسرائيل الذريعة التي تنتظرها لتحقيق مبتغاها بتدمير البنى الفوقية والتحتية للبنان ووضعه تحت عبء كارثة إنسانية يصعب الخروج منها لسنين طويلة".
وأهاب الحزب باللبنانيين "على مختلف انتماءاتهم السياسية والطائفية التحلي بالوعي وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري من انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية، قبل الاستفاقة متأخرا على لبنان محروقا مقطع الأوصال".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
10:43 | 2024-06-19
19/06/2024 10:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
15:22 | 2024-06-19
19/06/2024 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
16:15 | 2024-06-19
19/06/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
14:15 | 2024-06-19
19/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"النووي" قد يدخل حرب لبنان.. صحيفة إسرائيلية تعلن الخطر!
Lebanon 24
"النووي" قد يدخل حرب لبنان.. صحيفة إسرائيلية تعلن الخطر!
15:00 | 2024-06-19
19/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:35 | 2024-06-20
إسرائيل تُوجّه تهديدا للبنان... هل ستقصف معامل الكهرباء؟
09:20 | 2024-06-20
خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق
09:17 | 2024-06-20
أرز غير مطابق للمواصفات دخل إلى لبنان.. هل هو مسرطن؟
09:14 | 2024-06-20
وزير إسرائيليّ: نستعدّ لسيناريوهات "دفن كبرى" في الجبهة الشمالية
09:12 | 2024-06-20
هل من نفايات خطرة في معمل الجية الحراري؟
09:00 | 2024-06-20
طائرة إسرائيليّة تستهدف "بيك اب" في بلدة حناويه.. ماذا في المعلومات الأوليّة؟ (فيديو)
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 16:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 16:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 16:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24