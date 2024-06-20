كلاس استقبل اللجنة الرياضية الوطنية في لبنان

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استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في مكتبه في الوزارة، اللجنة الرياضية الوطنية في لبنان برئاسة رئيس اللجنة عمر غندور.وجرى نقاش في الأوضاع والأحداث العامة، لا سيّما تلك الجارية في غزّة وجنوب لبنان وانعكاساتها، وضرورة اتخاذ مواقف من مشاركة منتخبات العدو الإسرائيلي في الأنشطة الرياضية العالمية.