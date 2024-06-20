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لبنان

توقيف سوريّ في صريفا... إليكم ما كان يقوم به في أحياء البلدة

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توقيف أحد السوريين في صريفا، أثناء قيامه بتصوير أحياء في البلدة.
 
 
وسُلِّمَ الموقوف إلى مُخابرات الجيش، للتحقيق معه.
 
 
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صريفا

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