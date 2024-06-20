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لبنان

خلال 72 ساعة.. هذا ما قد يفعله "حزب الله" بإسرائيل

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:06
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مدير شركة نوغا للكهرباء في إسرائيل قوله: "لسنا مستعدين للحرب في الشمال".
 
وأضاف: "يمكن لحزب الله إسقاط شبكة الكهرباء خلال 72 ساعة". 
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