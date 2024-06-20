احمد الخير زار وزير الطاقة.. هذا ما طالبه به

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في مكتبه في الوزارة.



وطالب الخير فياض بتأمين مستحقات بلدية دير عمار من منشأة النفط في طرابلس.







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