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لبنان

احمد الخير زار وزير الطاقة.. هذا ما طالبه به

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:10
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في مكتبه في الوزارة.

وطالب الخير فياض بتأمين مستحقات بلدية دير عمار من منشأة النفط في طرابلس.

 
 
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الخير

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