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لبنان

تقرير أميركيّ يتحدّث عن طائرات "حزب الله"... ماذا قِيلَ عن فيديو "الهدهد"؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 08:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تناولت في تقرير لها، مسيّرات "حزب الله"، وما تُشكّله من خطر على أمن إسرائيل، وخصوصاً من ناحية قدرتها على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي من دون إكتشافها.
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وقالت الصحيفة الأميركية: "على مدى سنوات، كانت المواجهة تقتصر على مخزون الصواريخ الضخم لـ"حزب الله" ونظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، إلا أنّ هذه المعادلة تغيّرت بعدما نشر "حزب الله" سلاح المسيّرات لتجاوز حجر الزاوية في استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي".

وفي تناولها فيديو "الهدهد" الذي نشره الإعلام الحربيّ لـ"المقاومة الإسلامية"، أشارت "واشنطن بوست" إلى أنّ "إسرائيل أصيبت بصدمة مما رصدته المسيّرة من منشآت ومواقع حساسة في إسرائيل، ومما أظهره الفيديو من قدرات عسكرية متطورة يمتلكها "حزب الله".

وتابعت الصحيفة الأميركية: "يمكن لطائرات "حزب الله" أنّ تعمل بشكل مستقل عن إشارات الراديو، إذ يمكن للبعض منها أن يطير بسرعة تصل إلى 125 ميلاً في الساعة، ويمكنها الطيران على ارتفاع منخفض على الأرض، والمناورة حول الجبال وفي الأخاديد على طول الحدود، والتسلل عبر النقاط العمياء في شبكة الكشف الإسرائيلية".

ولفتت إلى أنّ "الاختبار الأكبر للدفاع الجوي الإسرائيلي جاء بعد ردّ إيران على قصف قنصليتها في دمشق في نيسان الماضي. (الميادين)
 
 
 

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