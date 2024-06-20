وقفة لتجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت: لمحاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم

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نفذ أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت، بمشاركة فوج الإطفاء في بيروت، وقفة ظهر اليوم امام قصر العدل في بيروت، بعنوان "الضحايا ما بدن إلا العدالة والعدالة واجب عليكم".وأوضح عدد من الاهالي "ان هذه الوقفة للتأكيد على "ضرورة إكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني ومحاسبة المسؤولين مهما عَلا شأنهم عن تفجير مرفأ بيروت في أسوأ كارثة حلت في لبنان".