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لبنان

إشكال بين سوريين تطوّر إلى إطلاق نار... كيف بدأ؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين السوريين خ.ع وع.م، في شارع البقار في منطقة القبة - طرابلس.
 
 
وعمد لاحقاً خ.ع إلى إطلاق النار في الهواء، من مسدس حربيّ، من دون وقوع إصابات.
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وعُلِمَ أنّ سبب الإشكال هو خلاف على دراجة ناريّة.
 
 
 
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