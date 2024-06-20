إشكال بين سوريين تطوّر إلى إطلاق نار... كيف بدأ؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين السوريين خ.ع وع.م، في شارع البقار في منطقة القبة - طرابلس.

وعمد لاحقاً خ.ع إلى إطلاق النار في الهواء، من مسدس حربيّ، من دون وقوع إصابات.

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وعُلِمَ أنّ سبب الإشكال هو خلاف على دراجة ناريّة.