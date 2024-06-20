بعد حديثه يوم أمس.. ما هي الرسالة الجديدة التي وجّهتها قبرص إلى نصرالله؟





وجاء ذلك بعد تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله باعتبار قبرص جزءا من الحرب، إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها للتدريبات العسكرية.

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وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لإذاعة قبرص العامة، إن تصريحات نصر الله "غير سارة"، وإن نيقوصيا "ستتخذ الإجراء المناسب من خلال القنوات الدبلوماسية".



ونقلت صحيفة "قبرص ميل" الناطقة بالإنكليزية تصريحات المتحدث، الذي أضاف: "قبرص ليست متورطة ولن تتورط في أي حرب أو صراعات، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الله لا تتوافق مع الواقع". أكدت قبرص، الخميس، أنها لن تسمح لأي دولة باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية، وأنها ليست متورطة في أي صراعات.وجاء ذلك بعد تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله باعتبار قبرص جزءا من الحرب، إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها للتدريبات العسكرية.وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لإذاعة قبرص العامة، إن تصريحات نصر الله "غير سارة"، وإن نيقوصيا "ستتخذ الإجراء المناسب من خلال القنوات الدبلوماسية".ونقلت صحيفة "قبرص ميل" الناطقة بالإنكليزية تصريحات المتحدث، الذي أضاف: "قبرص ليست متورطة ولن تتورط في أي حرب أو صراعات، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الله لا تتوافق مع الواقع".

وقال إن قبرص "جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة"، وأصر على أن الجزيرة "ركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفا أيضا أن علاقاتها مع لبنان "ممتازة".



وأضاف المتحدث أن الحكومة لن تسمح لأي دولة بتنفيذ عمليات عسكرية على الجزيرة، لكنه أشار إلى "خصوصية" وجود القواعد البريطانية في قبرص، التي قال إنها "تتمتع بوضع مختلف".

من جانبه قال وزير العدل القبرصي ماريوس هارتسيوتيس إن الإجراءات التي تتخذها وزارته بشأن مسائل مثل الإرهاب "يتم تقييمها وتحديثها يوميا".



وقال: "من الواضح والمفهوم أن التصريحات التي أدلى بها نصر الله يتم تقييمها أيضا ويتم تحديث الإجراءات المتخذة يوميا، وفقا للمعلومات المتاحة لدينا".



من جانبه حذر الفريق المتقاعد يوانيس بالتزوتس من أن قبرص يجب أن "تشعر بالقلق دائما وتتخذ التدابير المناسبة"، نظرا لحقيقة أن حزب الله لديه "أنظمة عسكرية وتسليحية قوية"، مما يعني أنه من الناحية النظرية يمكنه ضرب قبرص.



وقال: "أعتبر هذا التهديد بمثابة تحذير، كل هذا بدأ من التطورات في غزة والقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، بأنه بعد الانتهاء من حماس، ستتجه إلى حزب الله".



وأشار إلى أن حزب الله وضع شمال إسرائيل تحت النيران منذ بداية العنف في غزة في أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين وتشريد ما يقرب من 200 ألف شخص.

وقال: "دعونا نتحلى بالانضباط ونتخذ الاحتياطات، لكن بما أن نصر الله زعيم عقلاني فلن يأخذ الأمور إلى أقصى الحدود. ضرب قبرص يشبه ضرب القوى الغربية. إنه شيء يريد تجنبه". (سكاي نيوز عربية)