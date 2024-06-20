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لبنان

معلومات لافتة عنه... إليكم ما كشفته إسرائيل عن عباس إبراهيم حمزة حمادة

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:57
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نعى "حزب الله" في بيان، عباس إبراهيم حمزة حمادة، من بلدة الشهابيّة، في جنوب لبنان، الذي استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارته في دير كيفا، ظهر اليوم.
 
 
وأعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرة إسرائيليّة استهدفت عباس إبراهيم حمزة حمادة في دير كيفا".
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وأشار إلى أنّ "حمادة هو قائد عمليّات منطقة جويا في "حزب الله". 


وأضاف أنّه "كان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضدّ الأراضي المحتلّة".


وقال أدرعي إنّ "حمادة عمل أيضاً في قيادة قوّات المشاة، في منطقة جويا". 


وتابع أنّ "حمادة عمل على تحسين القتال البريّ لـ"حزب الله".

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