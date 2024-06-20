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لبنان

وزير الخارجيّة القبرصيّة لبوحبيب: لسنا بوارد التورط بأيّ شكل من الأشكال في الحرب

Lebanon 24
20-06-2024 | 08:39
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين الاتي:
 
 
أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالا بوزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس وأعرب له عن تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة. 
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من جهته، أكد الوزير القبرصي مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص يوم أمس، من ان بلاده تأمل ان تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة. وشدد ان قبرص ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة. 
كما أوضح ان قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق بنظام التأشيرات وهي ستعاود العمل كالمعتاد بدءا من الغد. 
ختاماً، أكد الوزيران على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين واهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما لما فيه مصلحة الشعبين.
 
 
 
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