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لبنان

القاضي كرم عرض مع السفيرة الاميركية للدور المحوري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
20-06-2024 | 08:59
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 إستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، السفيرة الأميركية ليزا جونسون حيث تم بحث "أهمية العمل على الوقاية من الفساد ومكافحته والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال، وضرورة تعاون جميع الأطراف الوطنيين والدوليين معها لتنفيذ المهام المناطة بها، لما سيكون لذلك من إسهام كبير في إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وإنجاح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الثقة بلبنان".
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وتخلل الاجتماع ايضا، حوار حول "سبل تطوير التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية، بما يتوافق مع أولويات البلدين المعبر عنها في إطار الإستراتيجيتين الأميركية واللبنانية لمكافحة الفساد".

ويأتي الاجتماع في إطار "التعاون الإقليمي القائم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من المكتب الدولي المعني بالمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية الأميركية، والذي يركز على دعم الهيئة في الانخراط بجهود الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبناء شراكات ثنائية مع الهيئات النظيرة حول العالم لتعزيز قدرة لبنان على التصدي لمخاطر الفساد داخل الحدود وعبرها بما يتوافق مع التزاماته في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
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