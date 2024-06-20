Advertisement

لبنان

هل من نفايات خطرة في معمل الجية الحراري؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1214009-638544970416596171.jpg
Doc-P-1214009-638544970416596171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت مؤسسة "كهرباء لبنان" بياناً ردت فيه على ما تم نشره في احد المواقع الاخبارية عن وجود نفايات خطرة في معمل الجية الحراري.
 
وقالت في البيان: "عطفاً على بيانات المؤسسة السابقة وخاصة بتاريخ 24/3/2022 و29/4/2022 وعلى البيان الأخير تاريخ 29/05/2024، يهم مؤسسة كهرباء لبنان ان تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح إطلاقا وأنه يوجد في المعمل مواد كيميائية مماثلة لتلك الموجودة في معمل الزوق الحراري وهي تستعمل خلال تشغيل وحدات الإنتاج وهي نفسها تستعمل في المعامل الصناعية لاسيما المعامل الحرارية، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة العامة في المعمل وفي محيطه وهي موضبة بشكل جيد وتم الكشف عليها من قبل الاجهزة الأمنية والسلطات المختصة.
Advertisement
 
اما المواد المطلوب ترحيلها فهي ايضا موضبة بشكل علمي صحيح وآمن في حاوية واحدة ولكن الشركة المتعاقدة Tecmo الممثلة لشركة Combilift والتي قامت بتوضيب هذه المواد لم تتمكن من الاستحصال على الموافقات اللازمة من الوزارات المعنية لترحيل هذه المواد من معملي الذوق والجية.
 
وقد تم الاتصال ببعض الشركات المتخصصة في هذا المجال وأبدت خمس شركات استعدادها لتقديم عرض لتلف او ترحيل هذه المواد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2024-06-20
12:08 | 2024-06-20
12:03 | 2024-06-20
12:02 | 2024-06-20
11:58 | 2024-06-20
11:58 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24