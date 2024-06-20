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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

Lebanon 24
20-06-2024 | 09:20
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال بعبدات بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة ومناطق مجاورة. 
 
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20/06/2024 19:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

بعبدات

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