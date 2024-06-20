أرز غير مطابق للمواصفات دخل إلى لبنان.. هل هو مسرطن؟

قال نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، إنّ "البضائع التي تُستورَد عبر المعابر الشرعيّة تخضع إلى تحاليل، ولكن بعضها يمرّ أحياناً من أماكن أخرى".

وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "هناك شحنة أرز دخلت إلى لبنان قيل أنّها مسرطنة، وقد تبيّن أنّها غير مطابقة للمواصفات اللبنانية إنّما صالحة للإستهلاك، ولا تُؤثّر على صحّة الإنسان ولا تُسرطن".