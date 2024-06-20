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لبنان

أرز غير مطابق للمواصفات دخل إلى لبنان.. هل هو مسرطن؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 09:17
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قال نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، إنّ "البضائع التي تُستورَد عبر المعابر الشرعيّة تخضع إلى تحاليل، ولكن بعضها يمرّ أحياناً من أماكن أخرى".
 
 
وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "هناك شحنة أرز دخلت إلى لبنان قيل أنّها مسرطنة، وقد تبيّن أنّها غير مطابقة للمواصفات اللبنانية إنّما صالحة للإستهلاك، ولا تُؤثّر على صحّة الإنسان ولا تُسرطن".
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