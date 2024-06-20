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لبنان

إسرائيل تُوجّه تهديدا للبنان... هل ستقصف معامل الكهرباء؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 09:35
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قال وزير الطاقة الإسرائيليّ إيلي كوهين "نعمل لضمان تأمين إمدادات الكهرباء بشكل منتظم، وننتج الطاقة من مصادر متعددة".
 
 
وأضاف كوهين: "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فستنقطع لشهور طويلة في لبنان".
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