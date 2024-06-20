إسرائيل تُوجّه تهديدا للبنان... هل ستقصف معامل الكهرباء؟

قال وزير الطاقة الإسرائيليّ إيلي كوهين "نعمل لضمان تأمين إمدادات الكهرباء بشكل منتظم، وننتج الطاقة من مصادر متعددة".

وأضاف كوهين: "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فستنقطع لشهور طويلة في لبنان".