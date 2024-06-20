اللواء عثمان بحث وسفير النمسا في سبل التعاون

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم سفير النمسا في لبنان رينيه ـــ بول آمري René Paul Amry.



وتم خلال الزيارة البحث في سبل التعاون بين البلدين،وعرض الاوضاع العامة في البلاد.

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