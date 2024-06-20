إسرائيل تكشف رقماً كبيراً... كم بلغ عدد المسيّرات والصواريخ التي أطلقها "الحزب"؟

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ "طائرات "حزب الله" المسيّرة المتفجرة، ألحقت خسائر وأضراراً كبيرة في إسرائيل".

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليّة، أنّه "منذ بداية الحرب، عبرت نحو 20 ألف طائرة مسيّرة وطائرة من دون طيّار وصواريخ لـ"حزب الله" عبر المجال الجويّ الإسرائيليّ".