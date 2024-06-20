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لبنان

إسرائيل تكشف رقماً كبيراً... كم بلغ عدد المسيّرات والصواريخ التي أطلقها "الحزب"؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:12
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليّة، أنّه "منذ بداية الحرب، عبرت نحو 20 ألف طائرة مسيّرة وطائرة من دون طيّار وصواريخ لـ"حزب الله" عبر المجال الجويّ الإسرائيليّ".
 
 
وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ "طائرات "حزب الله" المسيّرة المتفجرة، ألحقت خسائر وأضراراً كبيرة في إسرائيل".
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