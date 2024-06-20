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لبنان

اللواء البيسري بحث والسفير الايراني في المستجدات الاقليمية

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:13
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 إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني.

 وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة الإقليمية في ضوء المستجدات الحاصلة.
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