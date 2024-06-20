اللواء البيسري بحث والسفير الايراني في المستجدات الاقليمية

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني.



وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة الإقليمية في ضوء المستجدات الحاصلة.

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