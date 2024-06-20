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لبنان

أماني عن وزير خارجية ايران: المنطقة لن تنعم بالهدوء والاستقرار في ظل وجود الكيان الصهيوني

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:30
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كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى أماني على منصة "اكس": قال وزير الخارجية بالانابة الدكتور علي باقري ان تزايد التهديدات الصادرة عن الكيان الصهيوني ستؤدي إلى المزيد من غرقه في وحل جرائمه في قطاع عزة، مضيفا ان المنطقة لن تنعم بالهدوء والاستقرار في ظل وجود الكيان الصهيوني.
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واضاف باقري "ان على الصهاينة ان يعلموا أن جرائمهم لن تحقق لهم مكسبا، بل ستؤول الى تفعيل اجراءات جديدة ضدهم".
 
واشار باقري الى "ان اميركا تتحدث عن وقف لاطلاق النار في غزة"، وقال:"انه ان كانت واشنطن صادقة فيما تقول فانها لا يجب ان تدعم الطرف الذي بدأ الحرب".
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