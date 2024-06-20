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لبنان

البحث مستمر عن مواطن فُقد خلال ممارسته صيد الاسماك

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:35
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 باشر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في طرابلس وبالتعاون والتنسيق مع بحرية الجيش وفي تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح اليوم تنفيذ عملية مسح شامل برأ وبحراً بحثا عن مواطن فقد من الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس خلال ممارسة هواية صيد الاسماك بالقرب من جزيرة الأرانب (النخل) في طرابلس .
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ولقد تمكن العناصر من العثور على الزورق الذي كان على متنه في حين تتواصل عمليات البحث للعثور على الشخص المفقود.
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