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لبنان
بعد عراك وتضارب بالأيدي... أطلق النار عليه في طرابلس
Lebanon 24
20-06-2024
|
10:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين بالقرب من منشية التل في طرابلس، تطوّر الى عراك وتضارب بالأيدي.
ولاحقاً، قام أحد الأشخاص بإطلاق النار على الآخر، وأصابه في قدمه.
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التل
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