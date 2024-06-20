بعد عراك وتضارب بالأيدي... أطلق النار عليه في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين بالقرب من منشية التل في طرابلس، تطوّر الى عراك وتضارب بالأيدي.



ولاحقاً، قام أحد الأشخاص بإطلاق النار على الآخر، وأصابه في قدمه.