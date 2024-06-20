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لبنان

"المستقبل": هبة القواس تمثلنا بنجاحها في "الكونسرفاتوار"

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:58
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علق "تيار المستقبل" في بيان، على "زج اسمه بما ينشره بعض وسائل الإعلام عن الكونسرفاتوار الوطني"، وقال: "لا علاقة تربطنا بأي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم، كما ادعى بعض وسائل الإعلام، ولا شأن لنا بذلك".
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أضاف: "من يمثل تيار المستقبل في الكونسرفاتوار الوطني هو رئيسته بالتكليف هبة القواس، وما حققته من نجاح في إعادة إحياء هذه المؤسسة العامة والنهوض بواقعها، والارتقاء بدورها وحضورها، بما يليق بصورة لبنان الموسيقية أمام العرب والعالم".

ودعا تيار "المستقبل" "وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، إلى معالجة الأمور بحكمته، وأن يكون حكما لا طرفا، كما يقدمه بعض وسائل الإعلام، وأن يسعى من موقعه إلى التوفيق بين رئيسة المعهد وأعضاء مجلس الإدارة بالحوار لمعالجة أي خلاف حاصل أو تباين في وجهات النظر، لما فيه مصلحة هذه المؤسسة وتطورها".

وأهاب ب"وسائل الاعلام توخي الدقة والمهنية في طرح المواضيع، وعدم الزج باسمه في أمور لا علاقة له بها".
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